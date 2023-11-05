Цены на мандарины за год выросли на 70%, к Новому году ожидается рост еще на 5%

За год мандарины в России подорожали в среднем на 70%. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Причин роста цен несколько: курс рубля, дорогая транспортировка, ситуация с поставками из Израиля и неурожай в ряде стран.
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