Страна и люди
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Страна и люди

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Мужчина украл 31 тысячу пар носков на миллионы рублей во время перевозки

Мужчина украл 31 тысячу пар носков на миллионы рублей во время перевозки

В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тысячу пар шерстяных носков при перевозке Полицейские Московской области задержали водителя фуры, подозреваемого в краже 31 тысячи пар мужских шерстяных носков во время перевозки.

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