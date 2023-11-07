Мужчина украл 31 тысячу пар носков на миллионы рублей во время перевозки

В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тысячу пар шерстяных носков при перевозке Полицейские Московской области задержали водителя фуры, подозреваемого в краже 31 тысячи пар мужских шерстяных носков во время перевозки.
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