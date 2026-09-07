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Длинные или короткие? Урежут ли новогодние выходные в 2027 году

Длинные или короткие? Урежут ли новогодние выходные в 2027 году

В России вновь начали обсуждать возможное сокращение новогодних каникул В России каждый год появляютя предложения сократить новогодние выходные, чтобы непрерывный отдых продолжался не десять и более дней, а три-четыре дня.

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