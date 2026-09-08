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В девяти регионах России средняя зарплата оказалась выше 150 тысяч рублей

В девяти регионах России средняя зарплата оказалась выше 150 тысяч рублей

В июне 2026 года средняя заработная плата превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах России, следует из статистики Росстата, изученной ТАСС.

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