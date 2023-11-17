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Доллару предрекли резкое падение: рискует подешеветь до 85 рублей

Доллару предрекли резкое падение: рискует подешеветь до 85 рублей

Рекордные продажи валюты укрепили «деревянный» до Нового года.За последний месяц курс доллара «просел» примерно на 10%: если в середине октября за «американца» давали почти сотню, то теперь его биржевые котировки упали ниже 90 рублей.

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