Андроновская пещера или как ее еще называют «андроновский грот» находится в Пермском крае недалеко от села Серга Кунгурского района

Андроновская пещера или как ее еще называют «Андронова пещера» находится в Пермском крае недалеко от поселка Серга Кунгурского района.
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