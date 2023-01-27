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Андроновская пещера или как ее еще называют «андроновский грот» находится в Пермском крае недалеко от села Серга Кунгурского района

Андроновская пещера или как ее еще называют «андроновский грот» находится в Пермском крае недалеко от села Серга Кунгурского района

﻿﻿Андроновская пещера или как ее еще называют «Андронова пещера» находится в Пермском крае недалеко от поселка Серга Кунгурского района.

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