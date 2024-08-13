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Царьград

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Сенатор Кастюкевич объявил об обязательной эвакуации в нескольких районах Херсона

Сенатор Кастюкевич объявил об обязательной эвакуации в нескольких районах Херсона

Власти сообщили об обязательной эвакуации в нескольких районах Херсонской области.Обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками Херсона.

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