Жительнице Реутова Марии Остапенко исполнился 101 год

Важную дату отметила жительница Реутова Мария Федоровна Остапенко, ей исполнился 101 год. Поздравить женщину со знаменательным событием приехали глава округа Филипп Науменко и депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии