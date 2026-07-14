Опека забрала четверых детей у вдовы погибшего на СВО: Заказ поступил от цыган?

Замечено, что детей отнимают не у наркоманов и алкоголиков, а у обычных матерей, которые оступились. При этом у многодетных могут отнять жильё, а вот приезжим пособия, льготы и жилищные сертификаты оформляют без проблем.
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