BYD грозится обойти Toyota по продажам не выходя на рынок США

Китайский автогигант BYD, судя по всему, всерьез нацелился на мировое лидерство. Руководитель международного направления компании Стелла Ли заявила, что для того, чтобы сместить Toyota с пьедестала, вовсе необязательно покорять американский рынок.
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