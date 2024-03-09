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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Хуситы научат весь мир читать книги

Хуситы научат весь мир читать книги

На иллюстрации – как оно всё было шестого марта, когда в Красном море крякнулись аж четыре подводных линии связи (Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN), соединяющие Европу, Азию и Африку.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Почему сразу хуситы? И кстати, где в это время была яхта &quot;Андромеда&quot;?
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1 д.

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