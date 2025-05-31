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Санавиация за 2025 год спасла больше 600 детей по всей России

Санавиация за 2025 год спасла больше 600 детей по всей России

Национальная служба санитарной авиации (НССА) Ростеха в 2025 году спасла больше 600 детей. В качестве примера привели случай, когда в больницу Петербурга ребенка доставили в три раза быстрее, чем на машине.

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