Санавиация за 2025 год спасла больше 600 детей по всей России

Национальная служба санитарной авиации (НССА) Ростеха в 2025 году спасла больше 600 детей. В качестве примера привели случай, когда в больницу Петербурга ребенка доставили в три раза быстрее, чем на машине.
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