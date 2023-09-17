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Вышел геймплейный трейлер UFC 5 с моделями Федора Емельяненко, Майка Тайсона и Мохаммеда Али

Вышел геймплейный трейлер UFC 5 с моделями Федора Емельяненко, Майка Тайсона и Мохаммеда Али

Разработчики UFC 5 показали внутриигровые кадры и процесс создания игры. Авторы продемонстрировали, как происходит работа с захватом движений и графикой.

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