«Всадники апокалипсиса»: эпидемии, изменившие ход мировой истории Ольга ВайленкоИстория человечества на протяжении тысячелетий была омрачена многочисленными эпидемиями, которые уносили миллионы жизней и кардинально изменяли судьбу целых народов и цивилизаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии