Рубль продолжает расти. Курсы доллара и евро на 17 января

Российская валюта укрепляется к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 января 2025 года, составляет 102,3762 рубля (прежнее значение — 102,8078 рубля), официальный курс евро — 105,8072 рубля (предыдущий показатель — 106,0971 рубля).
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