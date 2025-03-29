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Еще одна сбежавшая: первая ракетка России сменила гражданство, будет играть за Австралию

Еще одна сбежавшая: первая ракетка России сменила гражданство, будет играть за Австралию

Российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram* (запрещенной в России соцсети, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).

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