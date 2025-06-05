Гонконг укрепляет статус криптохаба на фоне репрессий регуляторов Сингапура

Сингапур ввел новые правила лицензирования для компаний, работающих с цифровыми активами. В опубликованном документе Guidelines on Licensing for Digital Token Service Providers прописаны дополнительные требования для участников крипторынка — бирж, кошельков и Web3-проектов.
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