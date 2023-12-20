В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю заглохшего на трассе грузового тягача

Сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 капитаны полиции Михаил Соснов и Михаил Попов, находясь на маршруте патрулирования, заметили стоявший на 802-м км автодороги М-4 «Дон» грузовой автомобиль-тягач.
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