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На Ямале 40 семей поженились в красивую дату

На Ямале 40 семей поженились в красивую дату

На Ямале 40 семей выбрали 10 октября (10.10.2026) своим днем для начала семейной жизни. Для тех, кто не успел в эту дату, в этом году еще есть красивые сочетания, напомнили в службе ЗАГС ЯНАО.

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