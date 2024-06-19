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Кухня и дом

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Тапас — традиционные испанские закуски, которые подают к пиву или вину.

Тапас — традиционные испанские закуски, которые подают к пиву или вину.

﻿﻿В переводе с испанского «тапа» означает «крышка». Название отражает оригинальную идею блюда – много веков назад испанцы добавляли к алкогольному напитку небольшой кусочек хлеба, пропитанный томатным соком.

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