В переводе с испанского «тапа» означает «крышка». Название отражает оригинальную идею блюда – много веков назад испанцы добавляли к алкогольному напитку небольшой кусочек хлеба, пропитанный томатным соком.
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