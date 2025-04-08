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Царьград

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Региональные компании России столкнулись с 15 тыс. DDoS-атак в начале 2025 года

Региональные компании России столкнулись с 15 тыс. DDoS-атак в начале 2025 года

Региональные компании России впервые превзошли московские по числу DDoS-атак. RED Security сообщает, что в I квартале 2025 года количество атак достигло 15 тысяч.

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