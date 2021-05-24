Научитесь быть ненужными своим выросшим детям!

ЮлияДети и семьяНаучитесь быть ненужными своим выросшим детям! Недавно за чашечкой чая беседовали мы так неспешно с подругой. Разговоры о том, о сём, ничего не значащие.Вернуться к статье118НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ТучакПисал статейку идиот. Мама заболела, а дочь ей: "Тебе надо, ты иди и покупай лекарства! И продукты тебе покупать не буду! Ты мне не нужна!" Стрелять надо таких недопсихологов, чтобы мозги людям не засирали.людмила кильдейЧитал статейку идиот. Я своим детям не нужна . Они со всеми своими проблемами справляются сами. Мы с ними живем как взрослые друзья.Если твой друг попросит о помощи, ты ему не откажешь, потому что друг, а не потому что обязан. И друг поможет не потому что обязан. Вы друг другу не нужны, но вам нравится быть вместелюдмила кильдейЧитал статейку идиот. Я своим детям не нужна . Они со всеми своими проблемами справляются сами. Мы с ними живем как взрослые друзья.Если твой друг попросит о помощи, ты ему не откажешь, потому что друг, а не потому что обязан. И друг поможет не потому что обязан. Вы друг другу не нужны, но вам нравится быть вместеВера Попова (Дручинина)Я согласна с автором. И в этом - трагедия и сила родителей - вовремя отрезать "пуповину", хотя душа за своего ребенка все равно болит до конца века, и переживаешь и волнуешься за него. Но это - не моя жизнь, это жизнь моего ребенка и он, а не я, должен ее жить. И чужой жизненный опыт никого и ничему не учит.Губарев ВладимирУ меня краткая формулировка: главная задача родителей - сделать своих детей самостоятельнымиВВалентинаПравильная статьяГубарев ВладимирУ меня краткая формулировка: главная задача родителей - сделать своих детей самостоятельнымиЕБЕвгения БравоОтпустила дочь - и счастлива! Пока жили вместе, я все время переживала, где она, с кем она, когда придет, почему не предупредила, что задержится....ЕБЕвгения БравоА когда она уехала на съемную квартиру, причем, зарабатывает сама, то мне стало спокойнее - я ничего не знаю и не беспокоюсь. она ко мне относится, как к лучшей подруге, всегда с любовью и уважением. Знает, что тылы у нее всегда обеспечены безусловной поддержкой. Но такая самостоятельность проявилась благодаря тому, что с 7 лет я отправляла ее в разные детские лагеря, в том числе, специализированные. И спортивные, и творческие, и лидерские от Правительства Москвы. В 18 лет она стала вожатой, научилась брать на себя ответственность, а в 20 уже поехала старшей вожатой. Не надо держать детей возле себя на привязи - с мамой / бабушкой на дачу, на море, на прогулки.... детям нужны разные коллективы, в которых они будут набираться жизненного опыта.Насырова НатальяХорошая статья, мне бы ее прочесть лет сорок назад. Многих бы ошибок я не сделала.надежда смехноваСтатья не понятно о чём,как должны относиться взрослые дети к своим родителям ,да просто любить их и желательно на расстоянии,да звонить почаще,да помнить о них,да приезжать в гости к родителям,а родители к ним и надо дать им возможность жить свою жизнь,ане ту которую мы себе представляем.Сейчас жизнь не такая которую мы прожили и нам не всегда понятны решения наших взрослых детей,если просят совета -посоветуйте,если нет -не лезьте к ним со своими советами.Комментировать
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