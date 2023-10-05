Отпуск в заполярье? Надым и Новый Уренгой!

– А послать меня куда-нибудь подальше и поинтереснее? - Меня еще никто так не приветствовал. — Ну, есть места, которые тебе понравились — или куда ты обязательно хочешь поехать? - Конечно, список длинный, приготовьтесь его записать!.
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