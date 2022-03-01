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Зеленский рассказал об итогах первых переговоров с Россией

Зеленский рассказал об итогах первых переговоров с Россией

Украинская делегация с опозданием прибыла на переговоры, которые состоялись в Гомельской области. Главным условием Киева является вывод всех войск с территории Украины, Россия, в свою очередь, продолжает настаивать на «демилитаризации» страны.

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