Зеленский рассказал об итогах первых переговоров с Россией

Украинская делегация с опозданием прибыла на переговоры, которые состоялись в Гомельской области. Главным условием Киева является вывод всех войск с территории Украины, Россия, в свою очередь, продолжает настаивать на «демилитаризации» страны.
Украинская делегация с опозданием прибыла на переговоры, которые состоялись в Гомельской области. Главным условием Киева является вывод всех войск с территории Украины, Россия, в свою очередь, продолжает настаивать на «демилитаризации» страны.
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