РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • зуфар юсупов
    Ну и врёт... Что там Единая Россия для народа хорошего сделала???Владимир Якушев: ...
  • татьяна неструева
    сволочь  он был   .русофобом  и ненавистником  России ..Ельцин Центр и Со...
  • Eduard
    Пишут и пишут,но все равно дураки находятся!Мошенники из «Цен...

Пора копить вдолгую?

Пора копить вдолгую?

На рынке вкладов появилась предложения, ориентированные на тех, кто всерьез думает о будущей пенсии. На фоне очередного повышения ключевой ставки Центробанка до 19% и ожиданий ее дальнейшего роста в октябре, наибольшей популярностью у петербуржцев, как и у всех россиян, сейчас пользуются банковские вклады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх