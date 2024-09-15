Пора копить вдолгую?

На рынке вкладов появилась предложения, ориентированные на тех, кто всерьез думает о будущей пенсии. На фоне очередного повышения ключевой ставки Центробанка до 19% и ожиданий ее дальнейшего роста в октябре, наибольшей популярностью у петербуржцев, как и у всех россиян, сейчас пользуются банковские вклады.