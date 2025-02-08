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Царьград

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Неприкосновенных нет. Дело "Роснано" - только начало. Элиты верно уловили сигнал

Неприкосновенных нет. Дело "Роснано" - только начало. Элиты верно уловили сигнал

Неприкосновенных нет. Дело "Роснано" - только начало. Элиты верно уловили сигнал. Политолог Сергей Маркелов считает, что задержания бывших замов Чубайса - "это только первая ласточка", потому что эта "пирамида" уже начала работать, и она продолжит работать дальше.

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Комментарии
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Maxim
Всех перетряхнуть, до глав районных администраций, суды не справятся с таким потоком, ввести несудебное, как в 30е ОСО: вещдоки собирать не надо - личные подписи остались на всех разрешениях и выплатах.. Пора уже - подыхать..
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