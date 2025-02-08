Неприкосновенных нет. Дело "Роснано" - только начало. Элиты верно уловили сигнал. Политолог Сергей Маркелов считает, что задержания бывших замов Чубайса - "это только первая ласточка", потому что эта "пирамида" уже начала работать, и она продолжит работать дальше.