Неприкосновенных нет. Дело "Роснано" - только начало. Элиты верно уловили сигнал. Политолог Сергей Маркелов считает, что задержания бывших замов Чубайса - "это только первая ласточка", потому что эта "пирамида" уже начала работать, и она продолжит работать дальше.
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