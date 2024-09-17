В Центре «Архангел» планируют создать дрессировочную площадку

Центр выступил инициатором проекта «Белка и стрелка», который будет подан на конкурс «Комфортное Поморье»Проект направлен на создание уникальной дрессировочной площадки на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский (ул.
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