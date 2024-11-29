Экс-теннисист Чесноков назвал смешным срок дисквалификации Иги Швентек

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков, говоря о дисквалификации польской теннисистки Иги Швентек, заявил о неодинаковом отношении к спортсменам в мире, вспомнив об отстранении фигуристки Камилы Валиевой.
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