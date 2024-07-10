Сберегательный портфель ВТБ за шесть месяцев вырос на 20%

Физические лица активно инвестируют в российские банки, особенно в ВТБ. За первые шесть месяцев этого года клиенты банка открыли более трех миллионов сберегательных счетов, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими годами.
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