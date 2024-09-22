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Захарова: ВСУ удерживают часть жителей Курской области в "концлагерях"

Захарова: ВСУ удерживают часть жителей Курской области в "концлагерях"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью "КП" сообщила, что боевики ВСУ удерживают часть мирных жителей Курской области в подобиях "концентрационных лагерей".

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