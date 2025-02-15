В России раскрыли детали поручения Путина предоставлять пособия семьям с низким доходом

Детские пособия семьям с низким уровнем доходов, которые незначительного превышают доход семьи установленного в России прожиточного минимума на душу населения, — это то, в чем сегодня нуждаются люди, заявила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии