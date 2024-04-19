Пять человек погибли в ДТП с участием поливальной машины в Башкирии

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля с поливальной машиной в Башкирии, сообщила 19 апреля в своем Telegram-канале пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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