После жалобы на назойливую рекламу жителю Твери больше не предлагают купить браслеты

Житель Твери пожаловался в антимонопольное ведомство на назойливую рекламу. Как сообщили в УФАС, одна компания позвонила мужчине с предложением купить пластиковые карты и силиконовые браслеты, хотя своего согласия на получение рекламы мужчина не давал.
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