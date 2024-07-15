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После жалобы на назойливую рекламу жителю Твери больше не предлагают купить браслеты

После жалобы на назойливую рекламу жителю Твери больше не предлагают купить браслеты

Житель Твери пожаловался в антимонопольное ведомство на назойливую рекламу. Как сообщили в УФАС, одна компания позвонила мужчине с предложением купить пластиковые карты и силиконовые браслеты, хотя своего согласия на получение рекламы мужчина не давал.

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