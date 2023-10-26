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Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил, что, если в Чехии хотят справедливости по нацистским лекалам, то нужно там же решить вернуть Германии Судеты.

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Комментарии
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Владимир Морж
Какие там рожки да ножки! Не было бы никаких поляков, чехов, украинцев, словаков, болгар, сербов... Славян бы вырезали под корень.
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