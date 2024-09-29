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Будет вкусно

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На столе у нас такая закуска не задерживается, ее все хвалят: вкусная «селедка по-корейски», в магазине такую не купить, делюсь

На столе у нас такая закуска не задерживается, ее все хвалят: вкусная «селедка по-корейски», в магазине такую не купить, делюсь

Готовлю такую закуску из селёдки очень часто на праздники, ее все хвалят, особенно мужчины, в первую очередь съедают, а потом спрашивают меня: - А ты где такую вкуснятину купил? Мы в магазине такую даже не видели! - Конечно не видели, потому что не купить такую в магазине, сам ее делаю! И ведь действительно, я лично не разу не видел, чтобы в отделе с корейскими салатами продавали селедку "по-корейски".

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Комментарии
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Виктор
Вьетнамцы селёдку жарят с. сахаром.
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Мила пУХОВА
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Наталья Персидская
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