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В ЦСКА объяснили причину поражения от «Зенита»

В ЦСКА объяснили причину поражения от «Зенита»

Наставник «армейцев» отдал должное усилиям команды из Санкт-Петербурга. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о поражении команды в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от «Зенита» (79:93), объяснив причины неудачи.

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