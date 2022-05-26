В ЦСКА объяснили причину поражения от «Зенита»

Наставник «армейцев» отдал должное усилиям команды из Санкт-Петербурга. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о поражении команды в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от «Зенита» (79:93), объяснив причины неудачи.
Наставник «армейцев» отдал должное усилиям команды из Санкт-Петербурга. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о поражении команды в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от «Зенита» (79:93), объяснив причины неудачи.
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