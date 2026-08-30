Минтранс вводит новые правила перевозок с 1 сентября

С 1 сентября в России начинают действовать новые правила пассажирских перевозок для автобусов, такси, трамваев и троллейбусов.
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