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Русская весна

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Покупать алкоголь только со специальным разрешением: новая инициатива депутатов для россиян

Покупать алкоголь только со специальным разрешением: новая инициатива депутатов для россиян

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на «Госуслугах» о прохождении беседы с наркологом, документ доступен в думской электронной базе.

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