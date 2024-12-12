Покупать алкоголь только со специальным разрешением: новая инициатива депутатов для россиян

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на «Госуслугах» о прохождении беседы с наркологом, документ доступен в думской электронной базе.