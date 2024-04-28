Гороскоп для женщин на 29 апреля 2024 года советует избегать ссор с близкими людьми Дмитрий СавенковВ этот первый день недели, 29 апреля 2024 года, обещания хорошего настроения в воздухе, но звезды делятся парой советов.
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