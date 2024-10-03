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Число безработных на Южном Урале снизилось до семи тысяч

Число безработных на Южном Урале снизилось до семи тысяч

Уровень безработицы в Челябинской области продолжает снижаться. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, рынок труда в регионе демонстрирует устойчивую позитивную динамику на протяжении восьми месяцев 2024 года.

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