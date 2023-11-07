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Закон, порядок, государство

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Директор строительной компании из Москвы назначен министром строительства Приморья

Директор строительной компании из Москвы назначен министром строительства Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко представил временно исполняющего обязанности министра строительства региона во вторник, 7 ноября, во время еженедельного совещания с руководителями краевых органов исполнительной власти и главами муниципалитетов.

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