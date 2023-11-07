Директор строительной компании из Москвы назначен министром строительства Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко представил временно исполняющего обязанности министра строительства региона во вторник, 7 ноября, во время еженедельного совещания с руководителями краевых органов исполнительной власти и главами муниципалитетов.
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