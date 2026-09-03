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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Траоре сказал «короче» 10 раз за 37 секунд на презентации в «Депортиво». В соцсетях отдельно оценили гриву экс-игрока «Барсы»

« Депортиво » презентовал новичка  Адама Траоре . В конце августа 30-летний вингер перешел в клуб из Ла-Коруньи на правах свободного агента.

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