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В последний зимний день злодеи сообщили о минировании 11 петербургских объектов

В последний зимний день злодеи сообщили о минировании 11 петербургских объектов

В последний зимний день в отдел полиции поступило 13 сообщений о лжеминировании. Злоумышленники поставили под сомнения безопасность учебных заведений, объекты госвласти, культуры, торговли и энергетической компании.

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