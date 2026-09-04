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Татар-информ

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Минпромторг РФ ведет переговоры с потенциальными покупателями Ту-214

Минпромторг РФ ведет переговоры с потенциальными покупателями Ту-214

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Потенциальные заказчики, помимо авиакомпаний Red Wings и «Якутия», обсуждают с Министерством промышленности и торговли России приобретение выпускаемых в Казани пассажирских авиалайнеров Ту-214.

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