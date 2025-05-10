Председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад по информации о возможных нарушениях прав жительницы Санкт-Петербурга

В средствах массовой информации сообщалось о выселении в городе Санкт-Петербурге художницы, имеющей инвалидность, из занимаемой ей мастерской в связи с её аварийным состоянием и не предоставлении альтернативного помещения.
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