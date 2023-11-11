«Цифровое золото»: Россия запускает новый уникальный проект Наталья МарковаВ России стартовал уникальный проект по выпуску цифровых прав на золото, представленный Росбанком в сотрудничестве с оператором Цифровых Финансовых Активов «Атомайз».
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