iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Core Ultra 9, 24 ГБ ОЗУ и экран 120 Гц. Ninkear показала ноутбук U9 Pro

Core Ultra 9, 24 ГБ ОЗУ и экран 120 Гц. Ninkear показала ноутбук U9 Pro

Модель получила металлический корпус массой около 1,7 кг и аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч Ninkear показала на выставке IFA 2026 в Берлине 16-дюймовый ноутбук U9 Pro на базе Intel Core Ultra 9 185H — флагман бренда.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым