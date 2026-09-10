Core Ultra 9, 24 ГБ ОЗУ и экран 120 Гц. Ninkear показала ноутбук U9 Pro

Модель получила металлический корпус массой около 1,7 кг и аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч Ninkear показала на выставке IFA 2026 в Берлине 16-дюймовый ноутбук U9 Pro на базе Intel Core Ultra 9 185H — флагман бренда.
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