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Врачи приглашают екатеринбуржцев на бесплатное обследование легких в мобильном рентгеновском кабинете

Врачи приглашают екатеринбуржцев на бесплатное обследование легких в мобильном рентгеновском кабинете

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" специалисты Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных болезней приглашают жителей и гостей Екатеринбурга принять участие в акции "Здоровые легкие".

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