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Царьград

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"Всё включено" может стать проблемой: Поддельный алкоголь ударил по имиджу Турции – умерших уже больше сотни

"Всё включено" может стать проблемой: Поддельный алкоголь ударил по имиджу Турции – умерших уже больше сотни

В Турции с начала года от поддельного алкоголя умерло уже больше ста человек. Это ударило по имиджу страны как популярного туристического направления.

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