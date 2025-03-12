Нет конвенции для террористов: о чем говорил Путин в пункте управления курской группировкой

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления группировкой в Курской области.
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